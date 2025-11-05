鴻海10月營收創單月新高 AI機櫃持續放量出貨

鴻海10月營收8957億元，月增7.01%、年增 11.29%，為歷史單月新高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）10月營收8957億元，月增 7.01%、年增 11.29%，為歷史單月新高，今年前10個月營收累計為6兆3927億元、年增15.55%，管理層指出，第四季AI機櫃出貨持續放量，資通訊產品進入下半年旺季，因此營運仍會逐季成長，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化帶來的影響。

以10月表現來看，鴻海電腦終端產品月對月強勁成長、雲端網路產品、元件及其他產品分別顯著成長，消費智能產品約略持平。若與去年同期相較，雲端網路產品、元件及其他產品強勁成長，電腦終端產品約略持平、消費智能產品則略為衰退。

關於今年前10個月，鴻海指出，旗下雲端網路產品受惠於 AI 雲端產品拉貨動能強勁，較去年強勁成長。元件及其他產品也因為主要業務相關零組件出貨增加，年對年強勁成長。電腦終端產品、消費智能產品則都是與去年同期約略持平。

鴻海預期在本月12日的法說會上進一步釋出更詳細的前景展望，並進一步在21日至22日舉辦一年一度的集團科技日，且12月5日將是今年最後一次發布營收，當天將宣布11月業績表現，12月營收會在明年1月對外說明。

