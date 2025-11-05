慧洋10月每股稅前盈餘1.12元 樂觀看散裝需求向上

慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋-KY（2637）10月合併營收為17.18億元，適逢北美穀物傳統旺季，挹注單月營業淨利6.24億元，營業利益率高達36%，10月另有處分一艘海岬型（Capesize）舊船，認列處分利益約美金800萬元，稅前淨利為8.35億元，自結每股稅前盈餘為1.12元；累計前10月合併營收為135.31億元，營業淨利28.03億元，稅前盈餘26.85億元，自結每股稅前盈餘3.6元。

慧洋指出，10月延續北美穀物收成傳統運輸旺季，散裝運價穩定維持在旺季水準表現，即便中美雙方互相徵收港口費，然對整體航運市場影響甚微，而月底川習會上美中氣氛和緩，雙方對貿易經濟議題釋出正面善意，中國恢復對美國採購大豆、穀物及鐵礦砂等原物料，可望進一步帶動散裝航運補運潮，使全球貿易市場信心回升、散裝前景轉趨樂觀積極。

在船隊佈局方面，慧洋10月下旬公告新船加入營運，並已簽訂長期穩定租賃合約；此外，慧洋旗下最後一艘海岬型（Capesize）已於10月份交付予買家，並認列處分利益約美金800萬元，未來慧洋將專注營運巴拿馬極限型（Panamax）以下中小型船舶，持續汰舊換新以強化船隊競爭力。

未來展望，慧洋指出，隨著川習會圓滿落幕，雙方在關稅與貿易上達成初步協議，全球貿易可望重啟成長動能，推動航運市場進一步回溫，將維持審慎樂觀態度，持續觀察國際情形並強化營運體質。

