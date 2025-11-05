曾文生：核二核三最有條件重啟 原廠牽動核三「自我安檢」進度

台電公司已將核電現況評估報告送經濟部。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電已將核電現況評估報告送至經濟部，台電董事長曾文生今（5）日表示，目前評估起來，「核二廠跟核三廠是有重啟的機會跟條件。」下階段「自我安檢」將針對核管法規定進行，而核電廠的核島區設備需要原廠協助，會影響整體台電的自我安檢進度。

曾文生今天指出，核二、核三機組停機後要進行很多維護保養，目前核二廠主要工作為乾貯設施興建中，完成後才可以把核爐心內燃料棒移出，核島區以外的設備的檢查、修復與安全設施的強化也同時進行，至於核三廠正在進行大修

請繼續往下閱讀...

曾文生說明，維持核電廠工作，需要人力，但每年都有同仁退休，要培養年輕同仁去訓練取得相關執照，另外，核電廠核島區部分工作更牽涉到原廠設計，等經濟部確定報告後，台電就會開始做相關工作，但目前也已展開接洽原廠。

由於經濟部長龔明鑫允諾，台電現況評估報告會在一個月內公布，曾文生表示，已送經濟部討論，他並未正面說明具體報告公布時間。

台電自我安檢是否1.5年到2年完成，曾文生只說，關鍵在原廠需要多少時間，協助將設備老化等相關工作做完，這是最重要的一部分。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法