新青安注活水 排撥案件已去化9434件、897億元

財政部表示，新青安待核撥案件已逐步去化。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為紓解新青安貸款排撥情況，金管會宣布9月起新青安不計入不動產放款限額。財政部表示，新青安待核撥案件已逐步去化，截至10月31日止，排撥案件及金額分別減少9434件（約73%）及897.63億元（約71.39%），撥貸時間最多已縮短2個月，尚未撥貸件數主要配合客戶交屋時程，包括驗屋，產權過戶及地政設定等，將續請公股銀行儘速配合客戶需求辦理撥款作業，財政部也將持續追蹤撥款進度。

根據財政部統計，截至8月22日止，新青安已核貸尚未撥款共1萬2923件、金額1257億元，加計近期核貸案件，新青安不計入「銀行法」第72條之2限額後，初期8大行庫增加房貸額度約1300億元。財政部表示，原本新青安排撥約需半個月至4個月，目前撥貸速度已加快，撥貸時間最多已縮短2個月，將持續督導行庫優先承辦首購、自住及已承諾房貸申請。

另，財政部長莊翠雲上午在立法院財政委員會答詢表示，新青安協助無自有住宅者購屋，對於人頭戶、出租等情況，公股銀行加強貸後管理，現在已經追回利息1億多元。根據財政部統計，截9月底止，新青安貸款累計追回6568件，合計追回利息補貼1億3356萬餘元。

民眾黨立委黃珊珊則表示，很多新青安貸款戶年收入300萬元以上，是否檢討排除年收300萬元以上的貸款者？對此，莊翠雲表示，將會重新盤點與檢討，是否排除年收入300萬元以上者申貸，將於年底前完成檢討。

