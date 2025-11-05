【 防詐論壇】鄒景雯：建立以「信任」為核心的金融防詐新生態

自由時報總編輯鄒景雯今天表示，防詐必須從「單點防守」進化為「跨機構協作」，銀行、警方、電信與科技業者之間的資訊必須互通，金流與通訊端必須結合。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕自由時報今天（5日）舉辦「全民防詐論壇」，主題為銀行防詐第一線。自由時報總編輯鄒景雯致詞時表示，覺得非常感慨，這不是自由時報第一年舉辦防詐論壇，可是詐騙集團仍然氣焰囂張，平均每天2億多元的財務損失，還在一點一滴地侵蝕社會的信任感。防詐不是阻礙交易，而是守護信任，希望今天的論壇能讓我們共同思考：如何結合監理、科技與專業力量，建立一個以「信任」為核心的金融防詐新生態。

鄒景雯表示，今天我們特別邀請銀行同業與會，主要是因為近年來詐騙手法雖然不斷演化，假投資、AI語音、Deepfake影像、跨境洗錢等新興模式層出不窮，然而不管怎麼變，詐騙要能得逞，都需要將資訊流及金流完美結合，而金融機構總是在其中居於關鍵位置。根據警政署統計，2024年全台被詐騙金額1千多億元，其中多數是透過金融帳戶轉出，這意味著銀行業一直把守著防詐的第一道，也是最重要的防線。

「我們都清楚，單一銀行再怎麼努力，也無法單獨承擔這場信任之戰」。鄒景雯強調，防詐必須從「單點防守」進化為「跨機構協作」；銀行、警方、電信與科技業者之間的資訊必須互通，金流與通訊端的資料必須結合，我們需要的是一個能夠即時偵測、快速通報、有效攔阻的聯防體系。然而，最重要的是，在制度形成後，需要有訓練紮實的第一線人員守護風險控制的前哨站。

鄒景雯指出，與會的實務界專家們，對銀行從業人員能做與做不到，該做與尚未做到的，最是瞭解。她表示，還想提出一個觀念，在資訊與資金的流動中，因為牽涉到許多單位，所以必須全民防詐；但是，也因為資訊流與資金流不能間斷，只要牽涉的任一單位能固若金湯，或許就能讓詐騙犯罪難以長驅直入。

她說，防詐不是阻礙交易，而是守護信任。希望今天的論壇能讓我們共同思考：如何結合監理、科技與專業力量，建立一個以「信任」為核心的金融防詐新生態。我相信，如果有機會阻絕詐騙，銀行員一定扮演關鍵角色。今天的論壇是一個交流契機。期望透過經驗分享與案例分析，讓防詐從「政策要求」轉變為「風控日常」，並發展出台灣的防詐新標準。

