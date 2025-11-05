翡水擬收每度3元補償費 曾文生憂供電北市各縣市恐也額外收費

翡管局接到台電請求水力電廠即配合啟動支援，未來擬向台電收取每立方公尺3元耗水補償費。台電董事長曾文生擔心外縣市跟進，供應北市也要額外收費。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台北市委託台電代操翡翠電廠，但今年9月大型機組陸續故障，翡管局接到台電請求水力電廠即配合啟動支援，未來擬向台電收取每立方公尺3元耗水補償費。台電董事長曾文生今（5日）以3點回應，翡水豐沛的水源需放水發電，也考量配合下游使用，更重要是翡水僅7萬千瓦、容量不大，是北市重要單一大電源，各地都支援北市用電，翡管局額外收費可能引發其他縣市跟進效應，也要求送電給北市要額外收費，他強調，台電不排除與翡管局修約，需再詳細協商。

翡翠水庫3年來接受台電申請9次支援發電，其中5次無償提供，翡管局日前表示，未來台電若再請求，將收每立方公尺3元耗水補償費。但台電表示，台電與翡翠水庫發購電依雙方簽訂的購售電契約辦理，翡翠電廠夏月每日發電未滿5小時，將無法獲得全部容量電費，因此雙方「協議」可視需求挪移毎日發電時數。

舉例來說，台電請翡翠電廠增加發電時數，當月的其他時段可以減少發電，原則維持每月發電時數不變，而翡翠電廠如果遇到機組有問題，也可以此運作方式。

曾文生今受訪回應，他說明，台電接受北市府委託，協助維護管理，已是長期合作。他指出，台電調度水力發電會考量下游應用，連同翡翠電廠在內，所有水力電廠使用都是依照相關原則。他解釋，在不同時間會有不同的水量，如今年冬季水量會特別的多，｢不把它給發掉，用排洪來處理，對整個環境、電廠『都不是一件好事』。」

他也提到，以台北市而言，其實翡翠電廠是單一最大電源，裝置容量約7萬千瓦，不是非常大型的發電廠，台電是靠各地發電給台北市使用，擔心此事（額外收費）可能會有其他縣市說「送來台北市要額外計費」。

不過，曾文生也非強硬態度不討論，他說，如果真的是台電對不起人家，該付費、還是會付費，就依照合約來做，但他強調，這不是簡單的事，也不是僅以一立方公尺要多少錢即可解決的問題，這牽涉到系統的供電平衡，交給相關部門去與北市商量。

