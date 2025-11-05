光陽董事長柯俊斌領軍 米蘭機車展秀全球首創三向動力科技

2025年米蘭國際二輪車展 （EICMA） 於米蘭時間11月 4 日盛大開幕！光陽（KYMCO） 集團董事長柯俊斌也親自領軍，發表全球首創「TRI-POWER TECHNOLOGY 三向動力科技」，以及油電水冷白牌「People R Hybrid 125」、綠能車款「Agility NX 125」，以及黃牌旗艦跨界大羊「X-TERA 350」為米蘭車展展開序幕。（光陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕2025年米蘭國際二輪車展 （EICMA） 於米蘭時間11月 4 日盛大開幕！光陽（KYMCO） 集團董事長柯俊斌也親自領軍，發表全球首創「TRI-POWER TECHNOLOGY 三向動力科技」，以及油電水冷白牌「People R Hybrid 125」、綠能車款「Agility NX 125」，以及黃牌旗艦跨界大羊「X-TERA 350」為米蘭車展展開序幕。

全新登場的 People R Hybrid 125，是首款導入三向動力科技的水冷都會車款，搭載 TRI-POWER 三向動力科技與新開發 125c.c. 水冷引擎，綜合輸出達 9.3kW，馬力提升 13.6%，0–100 公尺加速提升 5%，油耗下降 13.2%，實現節能與動能兼具。

搭載京濱第六代噴射系統、專利水冷通道設計與輕量化連桿，及全新 CVT 系統與 ISG 啟動馬達，提供即時順暢的加速體驗。車款配備 Keyless 免鑰匙啟動、USB-A/C 充電孔、全 LED 燈具與 LCD 儀表，以及平踏板與大容量置物箱，全面提升通勤便利性與舒適度。

全新Agility NX 125 以「智慧簡約」為設計理念，結合俐落線條與實用機能，成為現代都會族群的節能首選，搭載全新Green Power引擎，燃油消耗降低21%、溫室氣體排放減少17%，展現高效節能表現。

Agility NX 擁有多項核心技術：多向量燃燒系統、偏置汽缸結構與低扭矩軸承，減少摩擦與能耗，高效 CVT 系統使輸出更平順；配備 LED 燈組與 LCD 儀表板，並具 USB Type-C 充電接口、前置油箱與收納空間、ABS + TCS 雙安全系統，全面提升通勤便利與安全。

X-TERA 350 承襲「都市 × 冒險」精神，融合性能與實用美學。採高剛性鋼管車架與倒立式前叉懸吊，兼顧都市靈活與郊外穩定。搭載單缸水冷引擎，擁有 28ps 馬力與 30Nm 扭力輸出，並配備 Bosch 10.3 ABS＋TCS 系統、7 吋全彩 TFT 儀表板、32 公升照明收納艙與 USB-C 快充接口，滿足長途與日常通勤需求。

全新的TRI-POWER TECHNOLOGY 三向動力科技，以創新的電池與引擎協同機制，打造全新油電混動騎乘體驗，透過 ISG 整合式啟動馬達與智慧控制系統，當偵測到加速需求時自動啟動 TPT Boost 電力輔助，快速起步、油耗低；達到整體馬力提升 0.3ps、油耗降低 2%，油門即時反應，起步與再加速皆更有力。

柯俊斌表示，在全球交通電動化與低碳轉型加速的此刻，機車產業正走到一次世代級轉折點，透過全新開發的「TRI-POWER TECHNOLOGY 三向動力科技」與戰略級創新車款，KYMCO 不僅回應現有燃油車市場的需求，更落實對低碳交通的承諾。

