三陽主力車款曝光 以烏龜、獵豹、獅子仿生靈感設計

〔記者楊雅民／台北報導〕全球二輪產業年度盛會-2025年EICMA米蘭國際機車展登場，機車大廠三陽（SYM）再度參展，TTLBT、JEPARDO與JOYRIDE 300三款核心新車，分別以靈龜、獵豹與獅子的「仿生機械」語彙設計，從外觀、性能到騎乘體驗皆大幅升級。

三陽董事長室協理吳奕成表示，產品本質才是品牌最深的語言，今年三陽以「Roar with Nature」為核心概念，將大自然中的動物特性轉化為機械語彙，打造全新3大主力車款。

TTLBT靈感來自穩重沉著的「烏龜」，為大型Maxi-Scooter設計，延續概念車精神正式量產，定位為SYM旗艦級旅跑大羊，車身線條模仿烏龜殼穩重輪廓，搭載7吋TFT觸控螢幕、Apple CarPlay、Ride-by-Wire電子油門與三段動力模式。

其核心亮點還包括：BOSCH 9.3 MSC彎道ABS與TCS控制系統、4段加熱握把+電動風鏡、三段可調腰靠、超大座墊下與側箱收納空間，專為長途駕駛打造。

JEPARDO設計靈感源自義大利文「Ghepardo」，意指獵豹，源自獵豹的速度感，JEPARDO強調都會戰鬥型美學，搭載7吋TFT螢幕支援三種UI風格、可日夜模式切換、SYM APP整合來電、訊息、Google導航與螢幕鏡像功能、無鑰匙Keyless 2.0系統、USB雙充（Type-A與C）、雙油門線設計。

JOYRIDE 300延續「獅子」形象打造車身曲線與燈具設計，四透鏡LED大燈銳利如獅眼，3D立體尾燈則提升辨識度與科技感，同時採用雙油門線設計，搭配高剛性避震與ABS制動系統，是實力與風格並進的中量級新作。

吳奕成指出，後疫情時代的旅遊需求已改變，這些車款不只是代步工具，而是生活態度的延伸，三陽今年特別以「自然生態搬進展場」為策展主軸，將戶外元素帶入室內，展現對於慢活、環境友善與精緻移動生活的關注。

他說，從產品設計、平台策略到品牌年輕化語彙，今年的三陽已不再只是傳統意義上的機車品牌，未來品牌將更著重於「情感連結」、「風格共鳴」與「智慧移動」，將移動工具升級為生活的延伸。「這是一場全球性的轉變，SYM希望在其中成為推動者。」

