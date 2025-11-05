普發1萬熱潮夯！一卡通「旅遊回饋季」最高回饋20％

iPASS MONEY提供普發現金放大術，掃一卡通TWQR立牌付款，食衣住行均有回饋（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕全民普發1萬元上路，國內旅遊與消費市場同步掀起熱潮。iPASS一卡通今（5）日宣布推出「11月旅遊回饋季」，主打「全民旅遊振興」，整合旅宿、3C、零售與交通等多元場景，最高可獲得20%回饋，鼓勵民眾以智慧支付暢遊全台。

一卡通旗下電子支付品牌「iPASS MONEY」同步祭出加碼優惠，活動期間於旅宿平台AsiaYo使用iPASS MONEY APP付款可享10%回饋；至燦坤門市購買旅遊電器、行動電源等用品享8%回饋；在全台指定店家掃描「一卡通TWQR立牌」付款則可享5%回饋，每月上限100點，讓日常購物、餐飲消費都能輕鬆累積點數。

此外，綁定特定信用卡還能再享額外回饋，綁定聯邦銀行信用卡最高10%、元大信用卡與王道簽帳卡均有5%回饋、玉山unicard 4.5%、LINE Bank快點卡週四滿額最高4%。一卡通表示，民眾可依消費習慣選擇綁定，輕鬆放大回饋效益。

iPASS MONEY也串聯多家大型通路，各場域消費均有回饋。包括7-ELEVEN單筆消費滿120元送20元優惠券3張；中油及台糖加油站累積滿99元送20元券；環球購物中心多店（中和、南港、板橋、新左營、桃園、屏東）消費滿399元送100元券。

一卡通公司指出，目前iPASS MONEY用戶數已突破710萬人，未來將持續拓展行動支付應用場景，從交通乘車、旅宿到購物、繳費全面涵蓋。藉由普發1萬元契機，鼓勵全民以數位支付聰明消費，累積一卡通綠點（1點抵1元），實現「多元通路、便利生活」的品牌願景。

