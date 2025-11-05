被中國「一帶一路」拉近深淵？印尼高鐵慘變大錢坑 外媒揭背後真相

中國與印尼合作耗資73億美元興建印尼高速鐵路（也稱雅萬高鐵），是中國「一帶一路」指標工程之一（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國與印尼合作耗資73億美元（約新台幣2258億元）興建印尼高速鐵路（也稱雅萬高鐵），是中國「一帶一路」指標工程之一，如今卻深陷財務危機、虧損連連。印尼國營鐵路公司執行長更坦言，這條高鐵正成為一顆「定時炸彈」。外媒分析，這場由「過度樂觀、政策錯亂」堆疊成的爛攤，現在演變成中印尼雙方互相推責的政治風暴。

《外交政策》（Foreign Policy）報導指出，這項雄心勃勃的工程未能達到預期成效，也反映出中國在東南亞地區投資所面臨的更廣泛挑戰。

澳洲智庫「洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）」於2024年3月，發布1份報告發現，中國傾向資助那些容易出現問題、延誤及政治變動的大型基建項目，導致至今仍有約500億美元（約新台幣1.5兆元）的資金承諾尚未兌現。

有一段時間，看起來中國似乎已從過去的經驗中吸取教訓，開始縮減投資規模，並以「小而美」（small but beautiful）作為新口號推動項目。然而，如今「一帶一路」的投資再次激增，而印尼這條步履蹣跚的高鐵計畫，正凸顯出這股趨勢可能帶來的風險。

中國2015年10月成功取得雅萬高鐵工程，2016年開始建設，但這項目的最一開始，就受到專家們的質疑，後面幾年開始出現土地徵用糾紛、環境問題和新冠疫情等情況，項目經歷了一系列延誤和成本超支，最終耗資了73億美元，並在2023年10月通車。

而經營該線路的印中高鐵公司（Kereta Cepat Indonesia China，KCIC）雖仍有營運收入，但受利息支出、匯損及折舊影響，整體財務已陷入虧損。

根據報導，中國國家開發銀行對主貸款部分收取約2%的利率，對超支部分收取3.4%，融資由印尼國營企業聯盟負擔60%、中國國營企業聯盟負擔40%。雖然這並非典型的「債務陷阱」，但KCIC仍面臨財務壓力。

報導指出，最大問題在於旅客數量不如預期。自今年1月至10月，高鐵共運載逾510萬人次，遠低於初期研究預估。隨著政府紓困壓力升高，外界開始追問：誰該負責、誰該買單？

目前責任焦點集中在潛在貪腐疑雲。印尼反貪腐委員會已展開調查，1名前部長爆料指出，該高鐵每公里造價高達5200萬美元（約新台幣16億元），而相較之下，中國國內的高鐵造價僅約每公里1700萬至1800萬美元（約新台幣5.2億元至5.5億元）。

然而，這種說法仍是個問號，因根據交通成本項目的數據，中國高鐵每公里的平均成本實際上可能高達4770萬美元（約新台幣14億元）。

至於誰來承擔雅萬高鐵這筆債務，目前仍是未知數。印尼投資部長Rosan Roeslani表示，他正在敦促中國貸款人延長還款期限、降低利率，甚至可能將美元貸款轉換為人民幣來減輕損失，但這些措施尚未得到證實。

這起事件也在印尼國內引發更廣泛的討論：這條高鐵從一開始是否真的被設計成要賺錢？印尼前總統佐科威（Joko Widodo）當年在雅萬高鐵動工時，正是他執政期間，而當時他主張該項目屬於公共服務性質，其目的是緩解交通壅塞，因此「盈利並非首要考量」。

佐科威也指出，雅加達的公車與捷運系統（後者即由他擔任省長時啟動）同樣仰賴政府補貼。不過，對於造價遠高於一般公共運輸的雅萬高鐵而言，這樣的補貼模式是否可行，外界普遍抱持懷疑。

整起事件從過度樂觀、政策錯亂，到如今相互推諉責任，印尼分析師Muhammad Zulfikar Rakhmat指出，若僅以地緣政治角度解讀這場爭議，「中國提供資金與鋼鐵，也供應列車；但設計合約、執行項目、如今背負問題的，都是印尼。」

報導也表示，中國企業也難辭其咎。這些企業明知風險極高，卻仍選擇全力推進這項工程，而隨著新一波中國對外投資再度展開，外界也在觀察：中國是否會重蹈覆轍。

