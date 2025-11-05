受安世事件影響，傳日產將削減在日本的Rogue SUV產量。（示意圖，彭博社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》援引知情人士消息報導，由於晶片製造商安世半導體（Nexperia）的晶片供應短缺，日本汽車大廠「日產汽車（Nissan Motor）」將從下週起削減其在日本Rogue SUV的產量。

知情人士表示，日產汽車計劃自11月10日開始的1週內，將其位於日本九州西南部工廠的RogueSUV產量削減約900輛，且由於使用安世半導體晶片的零部件供應仍受影響，日產汽車正審查11月17日那1週的工廠產量計劃。

對此，日產汽車回應稱，公司將在11月10日那1週對九州工廠及東京南部的Oppama工廠進行「小規模生產調整」，涉及數百輛車，後者主要生產Note小型車。

日產表示，情況仍在變化中，公司將密切監控發展，一旦供應穩定，工廠將迅速恢復生產，並確保將對客戶交付的影響降至最低，至於更多細節將於本週四（6日）公佈的第2季度財報中分享。

截至台北時間5日上午11點53分左右，日產汽車股價暫報340日圓，跌幅3.38%。

