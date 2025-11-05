營運滿週年巧遇「普發一萬元」 高雄日航推超級優惠拚人氣

高雄日航酒店經營滿週年遇上普發一萬元，順勢推出優惠住房方案。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄日航酒店營運滿週年，又遇上普發一萬元政策，一口氣推出「周歲祭」、「一泊滿食」兩套活動，力拚年底人氣。

高雄日航酒店11月初迎接開幕滿週年，日前舉辦「周歲祭」聯合周歲宴活動，線上招募60組一歲寶寶家庭，結果吸引全台近900組家長報名，活動招待60位1歲寶寶與120位家長齊聚酒店，免費入場11月3日「聯合周歲宴」，並招待入住一晚及翌日全自助式早餐。

請繼續往下閱讀...

高雄日航酒店響應政府「普發一萬元」政策，推出限時住房優惠「一泊滿食」，體驗原價超過20000元住宿及餐飲饗宴，專案平日每晚6900元起（另加10%服務費及5%稅金），將一萬元消費最大化，專案入住贈「滿食護照」，有機會一次體驗館內5間餐廳招牌美饌。

5間美饌從咖啡廳人氣珠寶盒下午茶為序幕，晚間續享日本料理「飛翔」前菜拼盤與刺身拼盤、桃泉中餐廳招牌木瓜盅、蟹黃芙蓉虎蝦球、Rooftop Bar 22 天空酒吧風味燻烤豬肋排、綜合水果盤與麒麟啤酒，住房專案也含隔日全自助式早餐至多兩客，詳情可致電訂房組07-337-7027。

