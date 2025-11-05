焦點股》群聯：記憶體化身不死火鳥 開低急拉逾11％

群聯股價開低走高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕美光（Micron）傳出因第六代高頻寬記憶體（HBM4）產品良率、效能出現問題，重新設計產品，HBM4供應時程可能延至2027年，美光昨日股價暴跌7.1%，記憶體族群早盤伴隨台股大跌同步重挫，但記憶體產業結構改變，後市備受看好，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片廠群聯（8299）今日上演逆轉秀，開盤大跌逾7%，摜破千元大關，低接買盤大舉搶進，股價一路急拉，由黑翻紅，重回千元之上。

截至11:05分左右，群聯股價大漲3.83%，暫報1085元，成交量逾7100張，已超越昨日全天成交量6516張，上下震幅逾11%。

內外資近期出具最新報告，上調群聯目標價至1100元、1026元，認為第四季在QLC（四級單元快閃記憶體）缺貨下，需求將外溢至TLC NAND，使得NAND報價將獲支撐，合約價有望上漲15–20%，群聯明年獲利有望翻倍。群聯即將在11月7日召開法說會，屆時將對未來展望與產業前景做出最新說明。

