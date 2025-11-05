自由電子報
普發1萬開放登記 家樂福錢包存1萬元變1.1萬

2025/11/05 11:08

政府普發1萬現金今天開始上線登記，家樂福啟動限時「錢包放大術」活動，自11月12 日至12月11日止，只要儲值1萬元於家樂福app內「家樂福錢包」，儲值滿1萬元，即可獲得10%回饋金（等同1000 元）。（家樂福提供）政府普發1萬現金今天開始上線登記，家樂福啟動限時「錢包放大術」活動，自11月12 日至12月11日止，只要儲值1萬元於家樂福app內「家樂福錢包」，儲值滿1萬元，即可獲得10%回饋金（等同1000 元）。（家樂福提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕政府普發1萬現金今天開始上線登記，家樂福啟動限時「錢包放大術」活動，自11月12 日至12月11日止，只要儲值1萬元於家樂福app內「家樂福錢包」（Carrefour Pay），儲值滿1萬元，即可獲得10%回饋金（等同1000 元），實際可使用金額將達1萬1000元。

家樂福表示，此次活動「限量1000 名，名額額滿即止」，希望回饋長期支持的會員，鼓勵消費多加使用數位錢包進行日常購物與繳費，透過家樂福錢包，會員不僅可享線上線下通用的便利支付體驗，還能結合OPENPOINT點數累積與多重優惠，讓消費更聰明、更划算。

家樂福也同步祭出ATM領錢加碼：11月17日至12月31日於家樂福分店內玉山ATM領普發1萬元現金，就贈家樂福抽取式衛生紙FSC 24入折價券，限量1萬5000組。

