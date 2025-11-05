普發現金上路 AFTEE先享後付祭最高450元折抵金

普發現金登記起跑，AFTEE先享後付攜手全平台商家祭出「年末消費季優惠」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕普發現金登記今日起跑，加上年底購物旺季將至，AFTEE先享後付攜手全平台商家祭出「年末消費季優惠」，消費滿額登記最高送450元折抵金，搭配上千商家的主打優惠，AFTEE先享後付預估，在年末電商大檔、普發一萬等誘因啟動消費引擎，將可大幅推升年末買氣。

AFTEE先享後付揭露內部數據指出，去年11月11日當天消費動能衝高，當日結帳業績對比當月平均，增幅超過5成，訂單量更是雙位數成長。考量目前商家已突破5000家，近期更新增7-ELEVEN、LINE GO等合作通路，合作電商更大力加碼補貼優惠，AFTEE先享後付總經理角元友樹樂觀預估，看好今年11/11買氣目標突破去年，表示今年將檔期重點聚焦於回購率與提高消費頻率，期待創造健康的循環性經濟效益。

請繼續往下閱讀...

看準雙11檔期買氣熱潮，AFTEE先享後付祭出多重優惠，讓消費者購物更有感。活動期間使用AFTEE先享後付結帳，除了提供滿額現折與商家加碼優惠，於活動網頁登記即可獲得AFTEE折扣金，不限消費金額即送50元，單筆滿2000送200元、滿5000送300元、滿8000最高可拿450元，買越多省越多。新戶再享專屬加碼，首次透過AFTEE APP繳費即贈50元折扣金，最高等同6%回饋。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法