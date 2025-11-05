焦點股》車王電：營收連5月高雙位數成長 攻漲停

汽車電子零組件廠車王電（1533）受惠於電動巴士營收挹注，今天股價逆勢攻上34.7元漲停板。（取自車王電官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車電子零組件廠車王電（1533）受惠於電動巴士營收挹注，單月營收年增率已連續5個月呈現高成長，今天股價逆勢攻上漲停34.7元，截至10:47分，車王電股價緊鎖漲停，成交量874張，漲停委買張數逾450張。

車王電9月營收達3.91億元，年增73.08%，自今年5月以來，單月營收年增率皆出現高雙位數成長，累計1~9月合併營收達28.05億元，年增42.71%。

請繼續往下閱讀...

車王電積極佈局充電樁、車輛及供應鏈所需高精密數位工具等領域，已取得CCS1高電壓大功率充電樁VPC認證製造商，國內裝機預計到今年底將達200座。

車王電自行開發的智慧充電系統，5年來已經在全台16個客運場站運行，並在下半年開始導入日本市場。

轉投資的華德動能（2237）今年接獲電動巴士訂單逾200輛，電巴內銷量將呈雙位數成長，海外佈局已經切入日本客運市場，在日本電動巴士市占率今年底以20％為目標，可望挹注獲利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法