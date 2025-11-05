北市勞動局開罰違反勞基法單位 國昀保全、SUKIYA5年內違法4次

台北市勞動局今（5）公布9月違反《勞動基準法》，「台灣善商股份有限公司」，罰60萬元。（翻攝自網路）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市勞動局今（5）公布9月違反《勞動基準法》，共有105家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為541萬元，其中「國昀保全股份有限公司」及「台灣善商股份有限公司」均在5年內違法4次，各罰60萬元為最高。勞動局指出，違反勞基法的事業單位中，以違反「未依規定給予勞工例假日或休息日」者為最高，共有32家。

根據統計，114年9月份罰鍰金額前5名，依序為「國昀保全股份有限公司」（60萬元）、「台灣善商股份有限公司（經營「すき家 」（SUKIYA）、「はま寿司」（HAMASUSHI））」（60萬元）、「中磊電子股份有限公司」（20萬元）、「生計食品有限公司」（19萬元）及「仲成大飯店股份有限公司」（16萬元）。

請繼續往下閱讀...

其中，「國昀保全股份有限公司」因未依法給付勞工平日延長工時工資之規定，5年內第4次違反勞動基準法第24條第1項及「台灣善商股份有限公司」因使勞工延長工時超過法令12小時上限之規定，5年內第4次違反勞動基準法第32條第2項規定，均遭裁處60萬元。

違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：未依規定給予勞工例假日或休息日，計32家（30.47％）；未依法給付平日延長工時工資，計19家（18.09％）；假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資，計15家（14.28％）；拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務，計14家（13.33％）；未逐日記載勞工出勤情形至分鐘，計14家（13.33％）；工資未全額給付，計14家（13.33％）。

勞動局長王秋冬表示，為協助雇主遵守法令，勞動局推出「勞條健檢師」的服務，雇主可透過「台北市民服務大平臺」提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法