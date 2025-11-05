藥華藥計畫發ADR？原提案董事會 內容不齊先自撤

藥華藥昨通過第三季財報，並計畫投資兩家公司，原打算通過發行ADR，但資料不齊先撤案。圖左為藥華藥董事長詹青柳、右為執行長林國鐘。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥股藥華藥（6446）昨董事會通過第三季財報，另外也通過兩項投資案，事實上原本該公司也提案要以老股發行ADR（美國存託憑證），待董事會通過，但據了解，因內容還待補強，因此發行ADR案暫時撤回，不過該公司昨晚上傳的第三季財報，誤把未通過的ADR議案上傳，今日一早已向證交所申請更正。

藥華藥昨公告第三季財報，單季毛利率達91.5%，本業營業利益11.6億元，利息收入加上匯兌回沖貢獻2.5億元，單季稅後淨利14.7億元，每股稅後盈餘3.99元，累計前三季稅後淨利35.68億元，每股稅後盈餘9.66元。

藥華藥昨天董事會通過兩個投資案，分別是投資3千萬美元（約新台幣9.2億元）收購中國上海鑌鐵生技位於中國上海之營運資產，用以提升藥華藥在細胞療法領域之核心競爭力；此外為強化與臺灣生物醫藥製造公司（TBMC）合作關係，利用TBMC之產能加速藥華藥在細胞療法與核酸藥產品線推動，擬參與TBMC募資計畫，以每股20元，總投資不超過9.3億元，取得TBMC之普通股。

此外藥華藥原本提案，為提供國際投資人多元投資管道，並提升集團於國際間的知名度，擬以已發行股份參與發行海外存託憑證，於美國店頭市場發行一級美國存託憑證（Level 1 ADR），上限總額3787萬9920單位以表彰普通股共3787萬9920股（每單位海外存託憑證表彰公司普通股1股），占藥華藥已發行股份總數10％以下。

不過此案因內容準備不齊全，並未送進董事會，但昨晚上傳的財報卻搞烏龍，誤把未通過的議案放入財報中，藥華藥公司一早除發重大訊息澄清外，也向證交所申請更正財報內容。

