股市反應太大？克萊默：華爾街過度關注高估值科技股、投機股票

〔財經頻道／綜合報導〕美股週二（4日）整體下跌，財經名嘴克萊默（Jim Cramer）表示，導致市場走低的部份原因歸咎於數據分析公司帕蘭泰爾（Palantir Technologies）股價下跌，儘管財報顯示這家公司獲利表現強勁，週二股價仍跌近8％。克萊默直言，華爾街過度關注某些科技股和投機性股票的高估值。

《CNBC》報導，克萊默表示，現在問題出在當基金經理人被問到「市場估值是否過高」時，他們首先會想到的往往是那些高價的投機性股票，或是AI領域的高成長股票，因此，他們會勸阻投資人遠離這類資產。

克萊默指出，這些人並沒有想到標普500指數當中，還有334支股票的本益比低於23倍，這些股票的估值並不算離譜。

Palantir領頭的AI類股下跌，導致週二美股走低，標普500指數跌1.17％，道瓊工業指數跌0.53％，以科技股為重的那斯達克指數則跌2.04％。Palantir業績超乎預期，並在AI業務強勁成長支撐下，給出了穩健的財測。但投資人普遍擔心科技巨頭估值過高，這些巨頭一直引領著市場走向新高。

克萊默表示，那些將Palantir視為「明燈」的投資人，對於這家公司在經歷了亮眼的一季後股價大幅回調感到擔憂。這種擔憂引發了一波拋售潮，因為這些投資人開始質疑整個市場。

克萊默指出，Palantir的股票實際上很難歸類，因為他橫跨兩個不同的市場板塊，一個以科技和AI為中心，另一個則專注於投機性股票。克萊默提到，這家公司獲利豐厚且成長迅速，很難輕易的定義。

克萊默列舉了Palantir的多項業務，包括作為國防承包商，以及為尋求現代化和提高獲利能力的公司提供諮詢服務。克萊默認為，Palantir本身沒有什麼問題，他只是需要「冷靜下來」，才能發展壯大，達到與其市值相符的水準。

克萊默補充，當然有些股票的估值確實明顯過高，但深入分析之後會發現，很多估值是合理的，有些則未必。克萊默認為，美股7巨頭的估值合理，因為他們未來成長的速度仍可觀，而Palantir的情況也是如此。

