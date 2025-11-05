輝達概括承受T17、T18解約「分手費」 蔣萬安強調不讓市民埋單

台北市長蔣萬安（左）今天在市議會答詢時強調，台北市政府與新光人壽協調解約T17、T18地上權，差額由輝達概括承受，絕不會讓台北市民埋單。右為副市長李四川。（記者田裕華攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府與新光人壽協調解約T17、T18地上權，台北市副市長李四川今（5日）表示，新壽今會正式來文解約。台北市議員曾獻瑩今質詢市長蔣萬安，這筆分手費由誰埋單？蔣萬安表示，差額的部分由輝達概括承受，絕不會讓台北市民埋單。

蔣萬安今至議會專案報告，曾獻瑩詢問目前進度？分手費誰埋單？蔣萬安表示，依照程序新壽函文給市府，市府就會編列預算報議會，金額部分會由輝達的權利金來支應；地政局長王瑞雲說，由輝達概括承受。

請繼續往下閱讀...

曾獻瑩追問輝達是全部承受還是部份？王瑞雲答，細節部分有大概跟輝達提過，市府退回新壽原本繳回的約32億元，差價的部分就由輝達承受，不過過去4年的地租還是會收，雖然退給新壽，但市府會轉由向輝達收，這部份有談過。

曾獻瑩總結，所以市府解約過程，都不用市民的公帑負擔？地租、分手費都給輝達負擔？蔣萬安表示：「對，絕對不讓台北市民埋單」。曾獻瑩也稱讚，這樣是很好的處理方式。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法