焦點股》國巨*：台股大跌、主力出貨 股價回檔整理

台股大跌加上主力出貨，國巨股價回檔整理。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到台股重挫與主力出貨影響，被動元件大廠國巨*（2327）今日股價回檔，早盤最低來到224元，大跌逾半根跌停板，截至10:24分為止，國巨*股價下跌11元、暫報227元、跌幅4.62%，成交量近4.2萬張。

國巨上週公告第3季財報，同時舉行線上法說會，由於單季每股稅後盈餘（EPS）達3.1元，寫下12季以來新高，股價順勢大漲，高盛給予「買進」評等，目標價上看265元，大摩也維持「加碼」評等，目標價上修至293元，更有本土法人上修目標價達300元，不過，也有券商最新報告只給國巨*目標價200元。

請繼續往下閱讀...

觀察國巨*三大法人動向可發現，外資10月共買超2萬6982張，昨日則小賣448張；投信10月買超9528張，但前日、昨日都賣超合計2373張；自營商昨日賣超1145張，主力昨日也賣超4413張，顯示包括投信、自營商與主力都開始逢高出貨，在台股高檔震盪之際，投資人進場仍需多小心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法