焦點股》台積電：失守1500元 市值蒸發逾兆

台積電股價失守1500元，市值蒸發逾兆。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股估值偏高引發警訊，台積電ADR股價大跌3.55%，衝擊台積電（2330）今股價重挫，失守1500元大關，截至10點為止，股價最多下跌50元至1455元，跌幅逾3%，市值為37.73兆元，日蒸發1.29兆元。

高盛和摩根士丹利發出警告，投資人擔心AI相關企業估值過高，恐出現回檔，美股週二全面下跌，AI概念股拖累費半指數大跌4%，台積電ADR大跌3.55%，收294.05美元；台積電股價今以1480元開出，下跌25元，早盤最低為1455元，截至10點15分，股價暫報1460元，成交量2.82萬張。

台積電基本面未改變，客戶對AI未來展望仍樂觀，並持續釋出強烈的產能需求訊號，台積電今年全年營收以美元計，預期成長約近35%，較上季時預測的年增近30%上修。展望第四季，台積電預估美元營收介於322億美元至334億美元 ，中間值季減約1%，新台幣兌美元匯率為30.6元為假設基準，毛利率將介於59%至61%、營業利益率49%至51%，雙率有機會超越第三季。

