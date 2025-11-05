明年APEC台灣能否參與？財長這樣回應

財政部長莊翠雲表示，台灣是APEC的會員，各經濟體是平等的，會在對等、尊嚴的情況下參加。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年APEC峰會甫落幕，明年APEC會議將由中國主辦，但中國指台灣參與明年APEC峰會的關鍵在於遵守「一中原則」，立委擔心台灣明年無法參與APEC。對此，財政部長莊翠雲表示，台灣是APEC的會員，各經濟體是平等的，會在對等、尊嚴的情況下參加。

立法院財政委員會今審查「使用牌照稅法」修正草案，國民黨立委林德福質詢表示，明年APEC峰會在中國召開，以目前兩岸情勢，台灣開得成嗎？莊翠雲回應，台灣是APEC的會員，在這個體制內各經濟體是平等的。

請繼續往下閱讀...

莊翠雲並表示，APEC主要以財政、經濟為主題，過往台灣參加APEC會分享經驗，與聽取其他國家經驗，並且關切相關趨勢。她說，APEC主辦國必須要有一定要高度，對於所有參與APEC會員國要給予平等且給予尊嚴，台灣也會在這種情況之下去參與。

