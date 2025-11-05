馬斯克1兆美元薪酬案 遭大股東挪威主權基金反對

馬斯克1兆美元薪酬案遭大股東挪威主權基金反對。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）將於本週四（6日）召開年度股東大會，屆時股東將投票決定是否通過執行長馬斯克（Elon Musk）高達1兆美元（約新台幣30.95億元）薪酬方案。特斯拉大股東挪威主權財富基金（Norges Bank Investment Management，NBIM）近日公開表態，將對馬斯克1兆美元薪酬案投下反對票。

綜合媒體報導，挪威主權財富基金週二（4日）表示，將在本週特斯拉年度股東大會上反對馬斯克的1兆美元薪酬方案，並對公司管理層的建議以及馬斯克威脅如果薪酬方案被否決就辭職的做法表示不滿。

挪威主權財富基金在聲明中表示，「我們肯定馬斯克富有遠見的領導和他為公司創造的巨大價值，但我們對這份薪酬的總額太高、可能稀釋股份，以及未能有效降低關鍵人物風險的做法感到擔憂，這與我們對高管薪酬的看法不符」，並表示會持續和特斯拉就此及其他議題尋求有建設性的對話。

除了挪威主權財富基金外，美國加州公務員退休基金（CalPERS）此前也公開表態反對馬斯克1兆美元薪酬案。

