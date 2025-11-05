普發1萬開始登記 小7、全家ATM領取現金週週有驚喜

政府普發現金1萬今天開始登記，7-ELEVEN、 全家店內ATM領取普發現金的消費者，週週享小白單購物優惠。（業者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕政府普發現金1萬今天開始登記，7-ELEVEN和全家衝來客，紛紛祭出至全台7-ELEVEN、 全家店內ATM（自動提款機）領取普發現金的消費者，週週享小白單購物優惠。

統一超商表示，自11月17日起至12月14日止，到全台超過7200家7-ELEVEN門市內的中國信託ATM領取普發現金，週週都可享有不同的小白單優惠，包含等精品美式/拿鐵、特選拿鐵/美式、可口可樂纖維+、農心辛拉麵、韓國熊津紅蔘飲等多款熱門買2送2商品優惠，就近領取萬元現金還能輕鬆消費聰明省！

全家便利商店表示，自11月17日至12月31日，凡於全台「全家」店舖使用台新、國泰世華或玉山ATM完成「全民+1 政府相挺」普發現金領取，即可獲得商品優惠券（小白單），為普發1萬現金加值。

商品優惠券內容包括：Let’s Café大特濃美式／大特濃拿鐵同品項買2送2、Let’s Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋49元系列買2送1、大單品美式／大單品拿鐵同品項買1送1，以及bb.q專屬優惠，優惠券使用期限至2026年1月7日。

