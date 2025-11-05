焦點股》 燦星旅：普發1萬激勵 亮燈漲停

受惠普發1萬、2025年ITF台北國際旅展即將登場激勵，燦星旅今日攻上漲停。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕旅行社股台鋼燦星旅遊（2719）受惠普發1萬、2025年ITF台北國際旅展即將登場激勵，今日股價開高後攻上漲停37.8元，截至9:57分，股價仍緊鎖漲停，成交張數214張，漲停委買張數逾200張。

2025年ITF台北國際旅展將在11月7日至11月10日登場，台鋼燦星旅遊推出「燦星旅遊加碼放大您的一萬元」，搶政府普發現金1萬元的出國旅遊潮，台鋼燦星表示，無論是呼朋引伴玩雪遊日本、體驗浪漫韓風，或寒假避冬玩海島，都能以最實惠的價格，包括打卡韓劇景點，扣除普發金後再加6500元起，即可成行。

請繼續往下閱讀...

市場人士指出，燦星旅在旅行社族群中股價較為活潑，但保守投資人，仍需視基本面而定。

台鋼燦星旅上半年每股稅後虧損0.28元。9月合併營收為1.23億元，月減20.91%，年減12.54%，前9月累計營收為15.41億元，年減14.5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法