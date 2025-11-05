自由電子報
焦點股》00632R：避險資金湧入反向ETF 成交量暴增

2025/11/05 10:09

台股重挫，避險資金湧入00632R。（擷取自官網）台股重挫，避險資金湧入00632R。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美國AI股股價拉回影響，權值王台積電（2330）今早盤股價也跌破1500元大關，台股一度重挫逾700點，避險資金湧入元大台灣50反1ETF（00632R）避險，截至9:45分為止，00632R股價上漲0.39元、暫報17.44元、漲幅達2.29%，成交量超過6萬張，已超過昨日成交量4萬張。

美國四大指數昨日收盤全面下跌，費城半導體指數更重挫逾4%，台積電ADR也慘跌逾3.5%，為此，台股開盤就大跌逾500點，九點半後一路向下，跌勢擴大超過700點，避險資金則湧入00632R，也有部分資金湧入美債ETF，包括元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）股價都呈現上漲。

不過，法人也提醒，槓桿型ETF多用來「短期避險」，隱藏的「複利折損」效應，許多投資人容易忽略，投資人切莫以長抱的心態進行投資，長期容易侵蝕本金。

