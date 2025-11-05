焦點股》環球晶：法說會利空 股價殺跌停

法說會利空，環球晶股價殺跌停。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）昨召開線上法說會並公布第3季財報，因成本與海外新廠試產費用增加，影響毛利率跌破2成以下，下探至18.4%，營業淨利率8.5%，皆創掛牌以來單季新低，加上目前矽晶圓市場仍供過於求，成熟製程市場相對疲弱，衝擊今盤中股價跌停，殺低至433元、下跌48元，截至9點32分，成交量近5千張，跌停委賣張數超過1500張。

環球晶第3季營收144.9億元，季減9.46%，年減8.67%；毛利率18.4%，首度下滑落至20%以下，營業淨利率8.5%；稅後淨利19.7億元，稅後淨利率13.6%，每股稅後盈餘4.12元，為近1年來單季獲利新高。今年前3季累計營稅後淨利51.1億元，賺超過1個股本，每股稅後盈餘10.68元。

請繼續往下閱讀...

環球晶表示，終端市場能見度偏低，整體需求仍未明確回升。隨著AI應用快速擴展，帶動高階邏輯與記憶體產品需求，惟成長動能主要集中於AI相關領域，成熟製程產品的復甦步調相對緩慢，產品需求仍處於低檔，且部分終端庫存去化仍持續中。

美國市場可望成為環球晶中長期營運的重要成長動能之一，環球晶美國密蘇里州廠已於今年啟動試產，持續進行SOI晶圓送樣，預計2026年進入量產；德州新廠（GWA）積極配合客戶進行產品驗證，並因應美國在地化趨勢加速推進產能布局，未來將依市場與客戶需求逐步放量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法