別當盤子！好市多這3種有機食品 被點名「買了必後悔」

好市多玉米片、雞肉與雞蛋3種有機商品，被會員點名為，品質差，買了必後悔。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）成功的關鍵因素在於其大部分商品的單價低於競爭對手，儘管物美價廉是Costco 的首要賣點，但它仍然提供相當數量的高端商品，包括豐富的有機食品，但有機產品並不總是比非有機產品更好，如玉米片、雞肉與雞蛋3種有機商品，被會員點名為，品質差，買了必後悔。

外媒報導，有機產品通常價格比一般產品更高，但有機產品並不總是比非有機產品更好，有時有機認證的效果會被其他方面的劣質產品所抵消，為了確認好市多販售的有機商品是否值得購買，美媒查閱了網路上關於Costco有機產品的評論，並篩選出那些引發大量討論且評價褒貶不一的產品，其中有3款有機產品，被評為最不值得買。

1、柯克蘭招牌有機雞肉

Costco的有機產品種類繁多，涵蓋預製冷凍食品、新鮮水果和水果以及介於兩者之間的各種產品。在有機全食領域，冷凍蔬菜是Costco的強項之一。然而，另一方面，其肉類產品則良莠不齊，尤其是Costco的Kirkland Signature有機雞肉，顧客普遍反映品質不佳。

批評Costco有機雞肉的主要問題，其雞胸肉和口感如「木柴般」，許多人仍然覺得難以下嚥。且有人發現Costco的有機雞肉，隨著時間的推移變得越來越木柴化，因此他們乾脆不再購買。 1位Reddit用戶寫道“在我看來，有機雞胸肉總是很噁心，木柴味很重，令人作嘔，”、 “我已經不再買了。”

2、Kirkland Signature有機雞蛋

Costco的有機雞肉產品中，不盡人意的並非只有雞肉，有機雞蛋也讓顧客失望，會員說，出現異常或瑕疵的次數相當頻繁，所以最好還是不要購買。

1位顧客反映，Costco的有機雞蛋味道寡淡，煮熟後很難剝殼。另1位顧客則表示，蛋殼太脆，蛋液也異常稀薄。還有至少有1位顧客在購買的有機雞蛋中發現了1塊相當大的肉，也就是所謂的「肉點」。“Costco出售的所有雞蛋質量都很差，”1位Reddit用戶寫道，“有機並不代表質量就好。”

3、Kirkland Signature 玉米片

由於普通玉米片的成分非常簡單，因此很難做到完美，即使是玉米品質不佳或鹽分比例失衡這樣的小瑕疵，都足以毀掉一整批玉米片。 Costco 出售的 Kirkland Signature 玉米片成分表極為簡短，有機玉米、有機葵花籽油和海鹽，而這3種原料的混合也確實存在問題，導致玉米片口感不佳。

值得注意的是，Kirkland Signature 玉米片曾經在 Costco 廣受好評，但一些老顧客注意到，大約在 2024 或 2025 年左右，這款玉米片的品質有所下降。以前，它們厚實飽滿、鹹度適中，玉米味濃鬱，而現在顧客反映，它們變得易碎、油膩，而且味道寡淡。聽起來，這三種原料的品質都下降了，導致產品品質明顯低於預期。

「這是 Costco 賣的最糟糕的產品之一，」1位 Reddit用戶寫道。 “價格確實很

