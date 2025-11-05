油價又跌了！OPEC+突喊「暫停增產」嚇壞市場

國際油價週二（4日）收低。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（4日）收低，因美國製造業數據疲弱及美元走強削弱需求，同時 OPEC+ 決定在明年第一季暫停增產，這項舉動被市場視為該組織對潛在供應過剩的擔憂訊號。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 0.49 美元，跌幅 0.8%，報 60.56 美元。

布蘭特原油期貨收跌 0.45 美元，跌幅 0.7%，報每桶 64.44 美元。

BOK Financial 交易部高級副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示：「今日原油期貨承受壓力，主要來自美元高估值。美股早盤也出現明顯修正，政府關門危機可能正開始帶來下行壓力，最終可能打擊國內燃料需求。」

美元週二升至對歐元的4個月新高，因市場對今年是否再度降息產生疑慮。美元走強使得以美元計價的資產（如原油）對持有其他貨幣的買家而言更加昂貴。

受一些美國大型銀行發出市場拋售警告的影響，華爾街股市大幅下跌。

美國政府關門已進入第 35 天，追平川普首個任期內創下的最長紀錄，而這一系列影響正在擴大，包含首次出現對貧困人口的食物補助中斷，從機場到執法單位乃至軍方的聯邦員工均未領薪，而經濟數據報告也因政府停擺而陷入「盲人摸象」狀態。

