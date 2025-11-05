陸行之：美國AI股利多出盡 法人趁勢出貨 台股須防跟風

陸行之認為，最近美國AI股有點利多出盡，利多漲不動，法人利用利多出貨的感覺。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕知名分析師陸行之今（5日）稍早在臉書發文指出，最近美國AI股有點利多出盡，利多漲不動，法人利用利多出貨的感覺，並提到矽谷AI基礎設施類獨角獸Astera Labs、處理器大廠超微（AMD）、伺服器製造商美超微（Super Micro Computer）盤後公布今年第4季營收指引，一家比一家好，但盤前盤後一家比一家跌得重，提醒投資人應警惕台灣股市可能出現仿效美股利用公布利多來出貨的情況。

陸行之還在Substack發文，分析了Astera Labs、AMD和美超微3家的獲利數字，認為除了股價昂貴之外，找不到什麼缺點。

請繼續往下閱讀...

陸行之在Substack文中稱，儘管近期排名前5名的雲端服務供應商資本支出強勁，且AMD、Astera Labs和SuperMicro等AI供應鏈供應商在2025年第4季銷售和獲利展望好於預期，但他也開始看到市場對這些公司「利多出盡」而出現獲利了結，導致股價出現明顯修正。陸行之將這波短期修正歸因於AI供應鏈股票在估值偏高下，即使消息面樂觀，仍遭遇獲利回吐。

陸行之指出，AMD公布2025年第3季銷售額優於預期7%，並預期第4季銷售將再季增1–7%、年增25%，達93-99億美元（約新台幣2880.5億元-3066.3億元），高於彭博先前預測的92億美元（約新台幣2849.5億元）約4%。陸行之認為，AMD下半年業績強勁主要受惠於MI350、半客製化遊戲晶片與Radeon遊戲GPU銷售。

而Astera Labs公布2025年第3季銷售額優於預期12%（季增20%、年增104%），並預期 2025年第4季銷售將再季增6–10%、年增76%，達2.45-2.53億美元（約新台幣75.8億-78.3億元），高於彭博先前預測的2.15億美元（約新台幣66.5億元）高出約15%。

與AMD與Astera Labs在2025年第3季均大幅優於預期不同，Super Micro的2025年第3季銷售額則低於市場預期19%。但受惠於 Blackwell Ultra產品130億美元（約新台幣4026.5億元）的訂單積壓，Super Micro預期公司第4季銷售額將季增99–119%、年增86%，達100-110億美元（約新台幣3097.3億元至3407億元），幾乎比市場預期的80億美元（約新台幣2477.8億元）高出50%。

此外，Super Micro預估2026會計年度（2025第3季–2026第2季）的銷售額可達360億美元（約新台幣1.1兆元），這意味著2026上半年銷售額約為205億美元（約新台幣6349.5億元），高於市場預期的186億美元（約新台幣5761億元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法