台股開盤》台積電領逾1200家下殺 指數跌逾500點摜破27600點

2025/11/05 09:07

台積電領逾1200家下殺，指數跌逾500點摜破27600點。（資料照）台積電領逾1200家下殺，指數跌逾500點摜破27600點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受人工智慧相關股票下跌影響，美股4大指數週二全面下跌，台積電ADR跌幅達3.55%，受此衝擊，台股週三在台積電開盤跌25元，指數開盤跳空330.65點，以27785.91點開出，在電金傳一片慘綠，上市櫃逾1200家下跌，指數開低走低，跳546點，測27570點。

受人工智慧相關股票下跌影響，投資人擔憂牛市中股票的估值可能過高，週二美國股市承壓，道瓊工業指數下跌251.44點、0.53%，標普500指數下跌1.17%，那斯達克指數下跌2.04%，費城半導體指數重挫4.01%，台積電ADR跌幅達3.55%，收在294.05美元。

道瓊工業指數下跌251.44點或0.53%，收47085.24點。

那斯達克指數下跌486.087點或2.04%，收23348.637點。

S&P 500指數下跌80.42點或1.17%，收6771.55點。

費城半導體指數下跌291.40點或4.01%，收6979.57點。

