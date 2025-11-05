支出法案參院14度闖關失敗 美聯邦政府創史上最長停擺

臨時支出法案在美國參議院14度闖關失敗，聯邦政府將在週三（5日）進入第36天，成為美國史上持續最久的政府停擺。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕共和黨支持的一項臨時支出法案週二（4日）在參議院進行投票，試圖打破國會僵局，但最終仍以失敗告終，這是支出法案第14度闖關失敗，也使得美國聯邦政府將持續停擺，在週三（5日）進入第36天，成為美國史上持續時間最長的聯邦資金中斷事件。

綜合外媒報導，參議院週二進行第14次投票，最終結果為54票贊成、44票反對，沒有新的民主黨議員倒戈支持這項決議，在未達60票通過門檻的情況下，國會持續僵局。

請繼續往下閱讀...

這次政府停擺的時間已成為美國史上持續時間最久的一次，打破了2018年底至2019年初那次政府關門保持的紀錄。而這兩次持續時間最久的政府停擺，都發生在美國總統川普（Donald Trump）的任內。

這次兩黨僵局的焦點在於《平價醫療法案》（Affordable Care Act）下的聯邦健康保險補助，這項政策將在年底到期，將使數百萬美國人的醫療保健成本大幅上升。民主黨拒絕投票支持任何未談及補貼問題的支出法案，共和黨則拒絕在政府停擺期間進行談判。

不過，兩黨議員都暗示，雙方正在醞釀一項結束僵局的協議，最快可能在本週達成。參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示，他認為有些人已經意識到這場僵局「持續太久了」，是時候該結束了。一些共和黨員則稱，民主黨預計在週二的選舉後會更願意投票支持重新開放政府。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法