捷迅第3季EPS 2.79元 年增1.16倍

左為捷迅總經理孫鋼銀、圖右為副總經理葉子菁。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨攬業者捷迅（2643）第3季營收21.61億元，季成長5.83%，年成長53.51%，單季營收創下歷史新高紀錄，稅後淨利0.98億元，年增116.64億元，為歷年同期次高，每股盈餘2.79元季增加20.46倍，年增加 1.16倍，寫下近兩年最強第3季，累計前3季營收61.39億元，年增70.71％，稅後淨利1.64億元，年增13.45％，每股盈餘4.7元。

捷迅指出，第3季表現亮麗，主要是台灣、東南亞、美國等地區的業務量同步成長，且美中兩國於十月底達成關稅框架協議，市場氛圍熱絡起來，廠商從觀望態度到陸續啟動年底補貨等規劃，帶來出貨回流的跡象。

展望明年，捷迅指出，全球貿易及物流供應鏈由以前亞洲製造、美國消費的地位，隨著各國對美的貿易順差擴大帶來現今的關稅障礙，2025年中國出口往各區域的占比正在明顯轉變，往非洲已來到成長50%、往中亞成長30%、往中東成長21%、往歐洲成長17%，原本輸往美國地區已減少27%，因此未來在擬定發展策略方案，將強化航線上的調整，佈局中東及中亞等新興港口，建立非洲地區代理的網絡，客群轉型至新興市場，持續強化危機航線的風險管控，在服務項目方面則採以設立區域倉，協助特定客戶因轉移製造生產基地所需的各項物流規劃，並且會加強投入多式聯運平台的解決方案，給客戶多元選擇，旨在降低物流成本、提升競爭力。

