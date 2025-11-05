自由電子報
Switch 2賣翻！任天堂上調全年銷售額預估 首破2兆日元

2025/11/05 09:24

日本電玩大廠任天堂4日公布最新財報，全年度銷售額預估上調後首度突破2兆日元。（歐新社資料照）日本電玩大廠任天堂4日公布最新財報，全年度銷售額預估上調後首度突破2兆日元。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕日本電玩大廠任天堂（Nintendo）4日公布最新財報，由於產品銷售狀況良好，全年度銷售額預估上調後，首度突破2兆日元，自原先的1.9兆日元（約新台幣3837億元）增至2.25兆日元（約新台幣4543億元）。

共同社報導，2025會計年度（2025年4月至2026年3月）全年度獲利預估，也從3000億日元（約新台幣605億元）上調至3500億日元（約新台幣706億元）。

任天堂4日同步上調新款遊戲主機「Nintendo Switch 2」現行會計年度銷量預期，由原先的1500萬台，大增至1900萬台。

法新社報導，Switch 2今年6月上市後，成為全球銷售速度最快的遊戲主機，截至9月底銷量達1036萬台。在瑪利歐賽車及咚奇剛系列（Donkey Kong）新作帶動下，Switch 2遊戲銷量達到2062萬份。

任天堂雖然正在將業務多元化，投入賣座電影和主題樂園等領域，但遊戲機仍是其核心。

