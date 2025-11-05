被叫Bob、Philip意思完全不同！空服員曝飛機上「神祕代碼」

空服員之間還有許多機上祕密代碼用來傳遞訊息。空服員示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕一般人在想傳達私下訊息時，常會使用一些「暗語」或「小動作」。比方說，對身邊的好友使個眼色、用肢體語言暗示，或是在桌下偷偷踢一下對方的腳，藉此來提醒對方。而在飛機上也一樣，一名空服員揭露了機組人員之間用來暗示「有帥哥美女乘客上機」的秘密代號，如果你之後搭飛機聽到空服員稱呼某人為 「Bob」，那其實是代表 「babe on board」，也就是「機上有寶貝」的意思。

《每日郵報》報導，這位不願具名的空服員接著告訴旅遊網站 eShores：「當你下機時，如果空服員對你說『Cheerio（再見）』，這也可能是他（她）暗戀你的暗號！」

請繼續往下閱讀...

該名空服員稱：「我們常會立刻跑回後艙，把那位『Bob』的位置告訴全體組員。接下來大家都會特別對他（她）好，甚至會送些小禮物。我可以證實：確實有人會在餐巾紙上寫下電話號碼！」

除了「Bob」，空服員之間還有許多機上祕密代碼用來傳遞訊息。例如：「Mermaid（美人魚）」是帶點戲謔、又略帶被動攻擊意味的代稱，用來指那些故意攤開手腳、佔滿整排空座位、讓別人不敢坐進來的乘客。

此外，「300」或「Angel」（天使）表示機上有人死亡，「ABP」指的是「健全乘客」（Able-Bodied Passenger），健全乘客是在緊急狀況下可被空服員請求協助的對象。

還有一個暗語叫「Gate Lice（登機口門蝨）」，通常是指那些經驗不足、總是早早擠在登機口前、堵住通道、妨礙頭等艙與商務艙乘客正常登機的旅客。

更有趣的是，「VIP」在機上可不一定代表「Very Important Person（非常重要人物）」。一位航空公司資深員工透露，在空服員之間，VIP 其實是 「Very Irritating Person」（非常惹人厭乘客）的縮寫，所以這可不是什麼榮譽稱號。

一名空服員曾向《太陽報》（The Sun）透露，「Philip」（菲利浦）用來標記讓組員感到不爽的人，而被標上這名字的乘客通常接下來都會「被冷落」。他說：「如果你被稱為『Philip』，那表示你做錯了什麼，接下來的飛行可能就別期待太好的服務了。」報導提到，這個名稱源自縮寫 PILP，也就是 「Passenger I’d Like to Punch」（讓我想揍一拳的乘客），後來為了委婉一點，才被改成比較不那麼明顯的「Philip」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法