三星搶單聲大、台積電仍是底牌 ? AI5雙代工「有差異」馬斯克曝原因

馬斯克稱，三星和台積電的AI5晶片生產存在差異，大規模生產要到2027年才會開始。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉AI5晶片將登場，這是一款用於全自動輔助駕駛和機器人（如 Optimus）的專用AI處理器，先前傳出是由台積電和三星共同代工生產。昨日，特斯拉執行長馬斯克再進一步透漏「雙代工戰略」，三星和台積電所生產的版本將略有不同。

馬斯克指出，AI5晶片將有不同版本，差異主要來自2家公司在將設計轉化為量產時所採用的不同技術流程。但他強調，特斯拉的AI軟體將能在2家代工版本上「無縫運作」，確保性能一致。

請繼續往下閱讀...

韓媒報導，馬斯克在X帳號上表示，該樣品和小規模生產可能落在2026年，但大規模生產要到2027年才能實現。

此外，他也提到下一代「AI6」晶片的進展。該晶片將在三星位於美國德州泰勒（Taylor）廠以2奈米製程生產，性能可望較AI5提升約2倍，並以2028年中為量產目標。

馬斯克更預告，未來「AI7」晶片將採用更先進的製程技術，並在不同於AI6的全新工廠生產，「因為這款晶片將更具實驗性。」

這一系列布局顯示，特斯拉正積極打造自有AI晶片生態系，以支撐其自駕技術與AI訓練需求，並在晶片設計與製造策略上進一步分散風險、強化自主性。

先前外媒曾報導，在台積電的競爭下，三星的先進製程取得了重大勝利，日前成功取得特斯拉的晶片訂單，希望削弱台積電的地位。三星將在其位於德克薩斯州的新工廠，採用2奈米GAA（SF2）製程節點為特斯拉生產下一代AI6晶片，合約有效期至2033年底。

但報導指出，三星仍面臨重大的執行風險，因為其2奈米GAA製程尚未得到大規模驗證，任何延誤都可能危及交貨時程和客戶信任。

目前三星的先進製程仍遠遠落後於台積電，雙方市佔率分別為6%和11%。台積電仍控制全球純晶圓代工市場3分之2的市占，以及整個晶圓代工市場（包括IDM）3分之1的市場。

分析師指出，馬斯克強調，特斯拉的AI軟體需在兩版本晶片間無縫運作，台積電版本可能是性能或穩定度的標準基準，具備更高良率與成熟的設計整合能力。換言之，即使三星分得部分訂單，台積電仍是Tesla AI晶片戰略的「品質支柱」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法