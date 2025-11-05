備戰貿易戰？中國商務部大幅招聘人手 強化出口管制部門

中國商務部正在進行大規模招聘，以強化負責出口管制的部門。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國商務部正在進行2020年來最大規模的公部門招聘，強化負責稀土管制的部門，儘管在與美國的貿易休戰期間，北京暫停了全面措施。

《彭博》報導，中國商務部發出的官方公告顯示，產業安全與進出口管制局明年將招聘至少5名公務員。據統計，這是該部門自2022年開始公佈招募資訊以來，新增人數最多的一次。根據公告，中國商業部總共將招募60名公務員，成為中國2026年新增人員最多的機關之一。

隨著中國致力於精簡機構，以提升效率，中央政府部門大幅增加人力的情況愈來愈少見。自從北京對稀土實施新的管制措施以來，商務部一直飽受人員短缺的困擾，外企批評他們在批准生產汽車、智慧手機和軍用無人機等各種商品所需的磁鐵許可批准方面動作緩慢。

出口管制在今年成為中國最強大的貿易武器，儘管在上週舉行的川習會上，北京同意暫停實施最新1輪限制措施為期1年的時間，但先前針對稀土的許可制度仍有效。就在領袖會晤前幾天宣佈的大規模招聘計劃也表明，中國不打算放棄建立應對美國關稅的最佳籌碼。

顧問公司策緯諮詢（Trivium China）副總監康布斯（Cory Combs）表示，中方不得不招募人，這完全合理。即使10月9日的管制措施被延後，整個體系仍然處於擴張的軌道上。康布斯補充，除了管理許可證之外，該部門還需要人力來審查和定期審核出口商的資格。

