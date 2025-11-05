全球十大黃金礦區出爐 !「這國」最受矚目

全球十大黃金礦區數據出爐，有產量集中與利益分配不均等問題。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕「全球統計數據庫」Statista發布了2024年全球最大金礦床排行榜；其中，烏茲別克以2個金礦床，穆倫陶金礦（Muruntau）和阿爾馬雷克金礦（Almalyk Complex）產量，分別拿下全球十大黃金礦區排行的第2名和第5名。

專家表示，穆倫陶金礦床被認為是世界上最古老、最富有的金礦之一，而阿爾馬雷克金礦則以其基於現代技術的加工能力而聞名。烏茲別克正在鞏固其作為該地區乃至世界領先黃金生產國之一的地位。

根據世界黃金協會（World Gold Council, WGC）2024 年統計數據，全球黃金年產量約3500噸（約1.125 億盎司），其中前10大礦場合計產量約1260萬盎司（約11%全球總量）。

數據顯示，全球10大礦場產量依序為美國-內華達州黃金礦場（Nevada Mines）約270萬盎司，烏茲別克-穆倫陶礦（Muruntau）約270萬盎司，印尼-格拉斯伯格礦（Grasberg 約1.9百萬盎司，俄羅斯-奧林皮亞達礦（Olimpiada）約140萬盎司，烏茲別克-阿爾馬雷克（Almalyk）約110萬盎司。

哈薩克-卡津克（Kazzinc）約100萬盎司，印尼-巴圖希尤礦（Batu Hijau）約100萬盎司、加納-阿哈福礦（Ahafo）約80萬盎司，馬里-盧洛岡科托礦（Loulo-Gounkoto）約70萬盎司，剛果-基巴利礦（Kibali）約70萬盎司。

據報導，WGC的這份排名是依照「單一礦場」的年產量排名，因此每個礦場獨立列出、不能合併計算。

值得注意的是，美國內華達黃金礦（Nevada Gold Mines）其實是「礦區聯營體」，主要是 Barrick Gold（巴里克黃金） 與 Newmont（紐蒙特） 在 2019 年成立的合資事業（Joint Venture），將雙方在內華達州的多個礦場整合為一個運營體系。因此，這裡是一個「礦區聯盟」，而非單一礦坑。

因此，從區域來看，美國內華達金礦與烏茲別克穆倫陶礦產量並列最高，而印尼格拉斯伯格礦、俄羅斯奧林皮亞達礦也名列前茅。

分析師指出，如果以「國家」或「礦業集團」角度統計，烏茲別克的合計金礦產量達380萬盎司，可拿下全球第一。外媒認為，這一結果被認為是烏茲別克近年來積極推行改革，實現採礦業現代化並提高出口潛力的結果。

報導也指出，中國為2024年全球最大產金國，年產量約330噸（約1060萬盎司），但因其黃金開採分散於多個中小型礦場，未進入單一礦區前十名。

WGC指出，2024 年黃金生產仍以中國、俄羅斯與澳洲領先，凸顯全球黃金產量與單一礦場集中度並不完全一致。

