蘋果首次進軍低價筆電市場 計劃明年上半年發表

知情人士表示，蘋果正準備首次進軍低價筆電市場。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，科技大廠蘋果（Apple）正準備首次進軍低價筆電市場，研發一款價格親民的Mac電腦，旨在從Chromebook和入門級的Windows PC手中爭奪顧客。

《彭博》報導，知情人士透露，這款目標客群為學生、商務人士和一般使用者的新設備，將瞄準那些主要將電腦用於瀏覽網頁、處理文件或進行一些媒體編輯的用戶。蘋果也希望吸引那些可能更傾向於傳統筆記型電腦使用體驗的潛在iPad買家。

這款代號為J700的設備目前正在蘋果公司內部進行積極測試，並與海外供應商合作，進行初期生產。知情人士表示，蘋果計劃在明年上半年發表這款商品。

此舉對於蘋果而言意義重大，該公司長期以來專注於利潤豐厚的高階設備，蘋果過去也曾承諾，不會透過低階產品來追求市佔。

但蘋果正面臨Chromebook日益成長的威脅，Chromebook是一款搭載Google Chrome OS作業系統的低成本筆電。除此之外，蘋果還有機會吸引Windows用戶，微軟（Microsoft）向Windows 11的過渡激怒了部份上一代軟體用戶，並導致他們無法獲得安全性更新。

受到這項消息影響，PC製造商惠普（HP）週二跌近3％，戴爾（Dell）跌3.4％，蘋果則漲不到1％。

蘋果計劃透過使用相對不那麼先進的組件，將這款新機的售價控制在遠低於1000美元（約新台幣3萬970元），這款筆記型電腦將採用iPhone處理器和低階液晶顯示器（LCD），螢幕尺寸也是目前所有Mac系列電腦中最小，略小於MacBook Air的13.6吋螢幕。

這將是蘋果首次在電腦中使用iPhone處理器，而不是專為電腦設計的晶片。但內部測試表明，這款智慧型手機晶片的性能優於幾年前筆記型電腦中使用的M1處理器。蘋果長期以來一直使用iPhone晶片來驅動iPad，但幾年前蘋果開始在高階機款上改用M系列處理器。

蘋果目前最便宜的Mac是搭載M4晶片的MacBook Air，售價999美元（約新台幣3萬939元），若是使用教育價優惠可以進一步降至899美元（約新台幣2萬7842元）。相較之下，Chromebook價格低了數百美元，即使是高階版本也只要600美元（約新台幣1萬8582元）左右。

