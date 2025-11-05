消費旺季到 電商搶普發1萬加雙11購物節商機

電商產業正向看普發現金對電商零售消費帶動力。（資料照，momo提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕普發1萬從今日開放登記。有望帶動零售消費增溫，恰逢電商年度大檔期雙11購物節，各家電商也看好普發一萬帶動力，並爭相推出雙11購物優惠搶客。電商業者多看好在普發現金加持下，上半年冷清的消費力有望回歸增溫。

本土電商momo富邦媒（8454）、PChome網家（8044）皆正向看待今年雙11成長幅度。富邦媒總經理谷元宏日前指出，在普發1萬等政策推進後，對第4季消費動能有很高期待；雙11購物節也推出mo卡聯手上千家品牌回饋等優惠。

PChome則表示，在普發1萬與年末購物潮加值下，對第4季業績抱持期待。雙11即將來臨，PChome也攜手全站百大品牌、30家大銀行與多元支付合作夥伴火力全開，豪撒千萬折價券，全站最高回饋45%，助力消費者將補貼發揮到最大效益，此外也有Pi拍錢包綁玉山Pi拍錢包信用卡等金融優惠。

在海內外大小電商中，486團購宣布加碼「送現金」，是目前看到最吸睛的優惠。486團購表示，從即日起至12月31日，購買指定商品就有機會抽中1萬元現金，另即日起至本月20日，全館商品也享有折扣，預期「普發＋雙11」雙重助攻，將讓年底消費熱潮全面升溫。

Yahoo購物也指出，因普發1萬即將入袋，雙11業績也明顯增溫，開跑以來首兩日全站業績漲、平均客單更提升近3成，手機平板、系統零組件、美妝與精品成暖慶4大熱銷主力，普發萬元更助攻年末家電換新買氣，Yahoo購物雙11期間推出「大家電55H虎虎快配」服務，北北桃指定區域上線，提供家電配送、安裝服務，雙11也推出多項優惠搶客。

