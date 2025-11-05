每週工時太扯！日本28歲女老師見資深同事崩潰 捨棄高薪辭職

近年來在日本，公立中學教師面臨的過重工作與精神壓力，正逐步轉化為教育系統的人力與財務隱憂。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕提到教師這個職業，大家往往會認為它穩定，特別是在景氣不佳的時候，更是熱門的工作選擇。不過近年來在日本，公立中學教師面臨的過重工作與精神壓力，正逐步轉化為教育系統的人力與財務隱憂，越來越多老師在達到極限後，選擇主動離開這個安定的職位。日本一名28歲公立中學的英語教師田中美咲（化名）儘管月薪來到30萬日圓（約6.17萬元新台幣），但最終還是選擇辭職，而壓垮她的最後一根稻草，就是在辦公室看到資深同事崩潰了。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，美咲直到今年春季，都還在公立中學擔任英語教師及學年主任，雖然月薪來到30萬日圓，比同期在民間企業上班的朋友都還要高，但她透露，平日需早上7點到校，授課、學生輔導與吹奏樂社指導佔據大部分時間，晚間及週末仍須處理會議與文書工作，每天離開學校通常都在晚上9點之後。她表示：「完全沒有私人時間，身心持續透支，但因教師短缺，無法請假。」

請繼續往下閱讀...

精神壓力也非常大。除了學生輔導的困難，近年來還有來自家長的沉重壓力。如今的中學生使用社群媒體已成常態，學生之間在教師看不到的地方發生糾紛也很常見，介入處理非常費力。

某天早晨，美咲上班時，看到的一幕讓她說不出話來。一直以來嚴謹、深受學生信任的50多歲資深男性教師趴在桌上，結果起來後卻不停地哭著說「不行了、不行了」。那天該名教師回家休息，之後就請了長期病假。

美咲後來決定辭職，她說，在這種「明天也可能輪到自己」的環境下，實在無法繼續下去。

根據日本文部科學省統計，2022年中學教師每週平均在校時間達 58小時43分，遠超國家規定的加班上限每月45小時。其中約 77.1％ 教師每月加班超標，長期高強度勞動已成常態。

長期工作壓力與家長、學生的複雜互動，加上缺乏同儕支援，導致教師精神健康問題攀升。日本文部科學省2023年統計顯示，因精神疾病而請病假的公立教師達 7119人，創歷史新高，占了所有請病假教師的75.6％。

報導提到，目前的日本學校系統仍然依賴教師的熱情與自我犧牲，已經到了極限。如何讓每位教師保持身心健康、專注於教育活動，並建立可持續的環境，是亟需解決的課題。從根本減少工作量、適當配置人員，到徹底落實保障教師的防騷擾措施，都是全日本社會需要面對的重要挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法