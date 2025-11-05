Costco爆雷！科克蘭「這商品」被點名：買了根本用不完還走味

許多顧客對 Costco 自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）的多樣「必買商品」讚不絕口。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）向來以「大包裝、低單價」的批發商品聞名，對於大家庭或消耗特定品項速度快的消費者來說，可說是再合適不過。許多顧客對 Costco 自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）的多樣「必買商品」讚不絕口，不過外媒提醒，如果要購買科克蘭品牌的香料，消費者或許應該三思而後行。這並非因為科克蘭香料品質不好，而是因為其容量實在太大，導致香料往往在用完之前就失去了新鮮度。

美媒《Chowhound》報導分析，所謂「越大越好」並不總是適用。對於香料罐來說，你可不會想買足以用上5年的乾牛至草或蒜粉。隨著時間推移，香料在瓶中會逐漸喪失風味，舉例來說，剛開封的辣椒粉肯定比開了幾年後的同一瓶味道更好。

由於科克蘭的香料多以「超大罐裝」販售，重量往往超過一磅，除非你真的在大量使用某種香料，否則更明智的作法是：改從一般超市購買標準小罐裝，並更頻繁地更換。使用過期或陳年的香料，只會讓你的料理風味大打折扣。

除了容量過大外，一些嗅覺敏銳的顧客也能察覺到香料風味變化的另一個原因：來源改變。根據美國論壇 Reddit 網友的討論，Costco 多年來更換了胡椒的種類與供應來源，許多消費者抱怨新版本的黑胡椒品質不如以往。

報導提到，有網友就抱怨，Costco 似乎將其黑胡椒原料，從原本的印度產塔拉塞里（Tellicherry）黑胡椒，換成越南產的黑胡椒，塔拉塞里是一種顆粒較大、成熟度更高、風味更濃郁的黑胡椒粒；消費者表示，Costco 以前使用這種高品質胡椒，但後來改用風味較淡的品種。

此外，也有網友指出，像是「煙燻紅椒粉」等香料的風味也和早期不同，而科克蘭目前提供的大罐香料種類似乎也比以前少了許多。

