輝達、Palantir遭「大賣空」突襲暴跌！Palantir執行長1句秒回

〔財經頻道／綜合報導〕大賣空本尊貝瑞 （Michael Burry）做空，週二Palantir崩近8%、輝達跳水約4%，對於貝瑞此舉，Palantir執行長卡普（Alex Karp）狠批，此舉"簡直是瘋了"，並質疑存在市場操縱。

外媒報導，申報顯示，Burry旗下基金Scion 於截至 2025 年第3季 （9 月 30 日止） 大舉買入輝達與 Palantir 的賣權 （Put Options），名目價值分別約 1.87億美元（約新台幣57.78億元）和 9.12 億美元（281.8億元）。

這顯示 Scion 押注兩家公司股價將走低，此類部位以相對有限的成本即可放大下跌行情的獲利空間，屬於以小博大的策略，兩項部位合計占其投資組合約8成。

受此衝擊，週二Palantir崩近8%、輝達跳水約4%。

對於貝瑞此舉，卡普狠批稱此舉"簡直是瘋了"，並質疑存在市場操縱。卡普說，他竟然選擇做空業績如此出色的兩家公司，這本身就非常奇怪。試圖做空晶片和本體論（指AI核心領域），簡直是瘋了。

他認為，Burry其實是在"做空AI"，並將矛頭指向整個做空行為，卡普認為正在發生市場操縱。

卡普進一步指出，關於做空非常複雜，老實說我認為這裡正在發生市場操縱。我們交出了有史以來最好的業績，我甚至懷疑他是否在利用輿論來掩護自己平倉。這些人表面上標榜道德，實際上卻在做空世界上最具創新力的企業，這十分虛偽。

