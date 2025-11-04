全球十大最強中轉機場 「伊」是黑馬 日韓各1個進榜

全球最強的中轉國際機場排名出爐。2025年的報告將倫敦希斯洛機場列為全球連結性最強的機場，土耳其伊斯坦堡機場排名大躍升至第2。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕最新調查顯示，全球最強的中轉國際機場排名出爐。2025年的報告將倫敦希斯洛機場列為全球連結性最強的機場，土耳其伊斯坦堡機場排名大躍升至第2，而芝加哥歐海爾國際機場則位居美國機場榜首。

總部位於英國的分析公司OAG Aviation Worldwide Limited 自1929年以來一直在收集機場統計數據，該公司發布年度Megahubs指數，該指數以數據為驅動，分析世界各地哪些機場最擅長將旅客從A點送到B點，以及C點和D點。

這項「連通性」排名是基於每個機場在一年中最繁忙的一天中，六小時內可能的航班銜接數量而製定。該指標不僅反映機場的規模，還反映其效率、航班時刻安排以及在全球航空旅行中的影響力。

OAG的排名並非僅僅統計機場的航線數量，而是衡量這些航線之間的銜接效率。具體來說，該指數計算的是旅客在出行高峰日六小時內可能轉機的航班數量。這意味著，規模較小但航班網絡銜接極其順暢的機場。例如，航班起降時間協調有序的機場，其得分可能高於航班時刻表較為分散的繁忙機場。

倫敦希思羅機場憑藉其密集的航線網絡以及作為連接歐洲、北美及其他地區的跨大西洋門戶的地位，連續第三年蟬聯全球最繁忙機場榜首。在最繁忙的一天，希斯洛機場提供了超過5萬9000個潛在轉機航班，通往226個目的地。

土耳其伊斯坦堡機場（IST）的排名從2024年的第8位躍升至今年的第2位，反映出其已發展成為連接歐洲、亞洲和中東的重要全球樞紐。

阿姆斯特丹史基浦機場排名第3，較2024年的第4位有所上升。美國排名最高的機場芝加哥排名第7，較去年的第9位有所提升。

以下是全球交通最方便的10個機場：

1. 倫敦希斯洛機場（LHR）

2. 伊斯坦堡機場（IST）

3. 阿姆斯特丹史基浦機場 （AMS）

4. 吉隆坡國際機場 （KUL）

4. 法蘭克福國際機場 （FRA）（並列第四）

6. 首爾仁川國際機場（ICN）

7. 芝加哥奧黑爾國際機場（ORD）

8. 亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場（ATL）

9. 東京羽田機場（HND）

10. 巴黎戴高樂機場 （CDG）

