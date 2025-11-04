金管會公布9家公平待客績優銀行 公股就佔6家

金管會公布9家公平待客績優銀行，其中，公股就佔了6家。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會於2025年11月4日舉行「公平待客原則評核績優業者頒獎典禮」，由主委彭金隆親自頒獎，表揚各業評核排名前25%及最佳進步獎之業者；其中，今年度績優業者共有9家，多達6家是公股、民營僅3家。

金管會表示，鼓勵業者持續深化落實公平待客原則之相關措施，提升對於金融消費者之服務與權益保障，厚植誠信、透明、關懷以「公平待客」為核心的企業文化，使整體金融服務業永續穩健發展。

在銀行業方面，獲得績優業者包括：元大銀行、台北富邦銀行、合作金庫、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、遠東銀行、土地銀行，一共9家；另外，合庫銀行獲得最佳進步獎。

在證券業方面，大型綜合證券商獲得績優業者，包括：元大證券、兆豐證券、凱基證券；其他綜合證券商績優業者有中國信託綜合證券、玉山綜合證券、國泰綜合證券、第一金證券、華南永昌綜合證券；另外，最佳進步獎是亞東證券。

壽險業的績優業者為全球人壽、南山人壽、國泰人壽、凱基人壽、富邦人壽、新光人壽，至於最佳進步獎是凱基人壽；產險業的績優業者是和泰產物、南山產物、國泰世紀產物、富邦產物、新安東京海上產物等，最佳進步獎由新安東京海上產物獲得

這場頒獎典禮並邀請合庫銀行、兆豐證券及國泰人壽分享推動公平待客原則之亮點措施，上述業者除公平待客各項原則表現良好外，在「防制詐騙措施」及「健全申訴處理機制」亦有積極作為。

例如：透過「發送異常交易簡訊警示通知提醒客戶」、「臨櫃交易彈跳提醒視窗，確認交易合理性」、「製作臨櫃關懷提醒紙卡，強化提問技巧」及「應用科技提升風險防護，公私協力聯防共享情資」等措施，攔阻詐騙成效顯著；以及透過設置專責客訴單位、偕同法務單位審慎回覆案件內容，重視客戶意見及查核缺失等作為，有效降低客訴案件數。

