瑞鼎：Q3每股盈餘4.53元 Q4進入產業淡季

瑞鼎董事長黃裕國。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕顯示驅動IC廠瑞鼎（3592）公告董事會通過第三季合併財務報告，第三季合併營收54.3億元，季減7.2%，較去年同期減少12.5%；毛利率28.6%，季增1.7%，較去年同期減少1.6%；營業淨利3.5億元，季減20.3%，較去年同期減少41.6%；稅後淨利3.4億元，季增29.2%，較去年同期減少36.0%，每股盈餘4.53元。累積今年前三季合併營收171.0億元，年減8.5%；整體毛利率28.4%，年減1.7%；營業淨利12.5億元，年減28.6%；稅後淨利10.7億元，年減36.4%，每股盈餘14.09元。

瑞鼎董事長黃裕國表示，第三季整體營收表現較第二季呈現季減，主要是受到上半年部分客戶提前備貨、中國補貼效應減弱以及台幣升值影響。以各產品線來看，大尺寸驅動IC整體營收減弱，其中IT需求因部分客戶已提前拉貨使第三季動能轉弱，電視應用則在經歷客戶產能調控後恢復拉貨動能；中小尺寸AMOLED驅動IC方面，亦因部分客戶於第二季提前備貨，第三季動能趨緩；車載工控驅動IC在客戶新機種備貨需求驅動下，營收穩健成長。

請繼續往下閱讀...

展望第四季，將進入產業的淡季時期，預期總體需求轉弱。中小尺寸AMOLED驅動IC受客戶的年終庫存調整影響，提貨動能減弱；車用驅動IC則在第三季客戶備貨告一段落後，第四季需求略為趨緩；惟大尺寸驅動IC在經歷第三季的庫存調節後開始回歸正常拉貨，加上IT應用有新產品訂單挹注下，第四季需求可望成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法