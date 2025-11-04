啟動新篇章 大宇資轉型成控股公司、宣布更名

大宇資（6111）今（4）日召開董事會，董事長凃俊光預計將公司更名為「光聚晶電聯合股份有限公司」（Star Fusion Group）。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕大宇資（6111）今（4）日召開董事會，宣布將變更公司中英文名，同時，董事長凃俊光也發出內部信，宣布以「光聚能量、智慧融合」為願景，邁向新一代智慧產業的核心驅動者，成為科技＋半導體＋能源為核心的控股與營運公司，母公司預計正名為「光聚晶電聯合股份有限公司」（Star Fusion Group），「大宇資訊」也會完整保留成為子公司。

凃俊光指出，「光聚晶電聯合」這個名字，背後其實是三層意義。第一層是使命。「光聚」的光代表科技，聚代表融合，要的是讓系統亮著，讓產線穩著，讓電網撐住，這件事不是口號，而是責任；「晶電」的晶代表半導體與技術核心，電代表電網、電工、能源，「聯合」代表願意彼此連結，不是各做各的，不再是單兵，我們是一個團隊。這三件事，放在一起就是以「融合」為核心精神，結合半導體、電力與軟體智慧，以創新科技驅動能源與產業升維，打造跨界協同的科技生態集團。

第二層是彼此。真正的成熟，不是說「我們早就是一家人」，而是說「我們願意花力氣，慢慢變成一家人」，新加入這個集團的單位不是被買進來補空格的，是未來版圖的一部分，會藉由這部份為核心，往外往上擴。第三層是未來。半導體是全世界都在守的命脈，現在不只是要有產能，而是要有能力去定義晶片長什麼樣子、怎麼設計、怎麼確保關鍵製程不被卡，成員包含台灣光罩，光環、揚智、全達、三全、美祿、數可、閃點。

凃俊光也細數，能源與電力這一塊，全世界其實都在面對同一個焦慮：電夠不夠用？會不會突然跳電？能源能不能更乾淨？誰能讓一個地區的電穩下來，誰就在守住人們最基本的生活安心。強韌電網、配電設備、EPC整體工程服務與智慧儲能系統缺一不可。我們在做的，就是讓燈長久地亮著、讓工廠可以放心運轉、讓城市可以繼續呼吸得下去，成員有合正、三江、百樂千翔、藍鵲、達拉電能、雷銲。

至於資安與系統整合，凃俊光認為，乍看起來是很技術的東西，但其實關係到「明天公司還能不能正常開門」。只要系統被攻擊、資料被鎖、金流卡住，一間公司就真的會停下來。我們在做的，就是幫別人把底座撐好，讓很多人的工作、資訊、收付，都不會被一個突發狀況中斷。成員有安瑞、安耀、紅陽、全新永續、宥杏。

針對內容、IP、品牌、餐飲、體驗，很多人會以為這是「比較輕的那一邊」，但凃俊光表示「我不這樣看」，以「內容＋體驗＋消費」為核心讓生活不是只有壓力、不是只有產線、不是只有交期，它是在幫人留下情感的記憶點。成員有大宇、星宇、筑員屋、昱嘉、雲芳、泰嘉。

最後他也感性表示「我們不是在結束一個年代，我們是在打開下一個世代。」From Memories to Momentum.（從回憶到動力）「向過去致敬，為未來而建。」「我們不只記得從哪裡來，更清楚要往哪裡去，謝謝一路相伴。新篇章，現在開始。」

