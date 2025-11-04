高溫假無望？職安署：保護勞工作業為優先

勞動部舉辦職業傷病診治及重建服務宣導（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕立法院交通委員會昨（3）日審查氣象法部分條文修正草案，立委提案修氣象法將高溫列為災害性天氣，外界關注在戶外高溫時是否可放假。對此，勞動部職安署指出，國外的高溫危害都以保護勞工作業安全為主，台灣已公告相關指引，要求雇主保護戶外作業勞工健康。

勞動部為增進社會大眾及勞工了解職業病診治與職能復健服務資源，特別製作宣導影片《金牌麵包手》及《有你扶持 並肩同行》，今日舉辦首映會，勞動部部長洪申翰、職業安全衛生署署長林毓堂共同出席，希望透過劇情片呈現與實際發生職災案例，藉由影像說故事的方式，讓大眾瞭解勞動部建置「擴大職業傷病通報機制」及「協助職災勞工重返職場服務」等資源，及對職業災害通報、職業病診治及職災重建協助服務的認識。

林毓堂會中受訪指出，以目前國外相關資料，對於戶外作業勞工的高溫防護，不是以「放假」來進行，而是優先來保護勞工的作業，著重於勞工工作一段時間後必須讓勞工休息，要求每個小時要多少分鐘的休息，讓勞工恢復到原本身體健康的狀態。

林毓堂強調，勞動部去年已經修正相關法規，強化雇主責任，強制要求雇主必須保護勞工在戶外作業安全及健康照顧，包含提供降溫設備、提供休息時間及補充水分；此外，勞動部今年6月公告戶外高溫作業熱危害預防指引，將目前所有在戶外作業的職業，包括舉牌工、外送員等，這些勞工安全跟健康的照護，透過指引做明確規範，未來也會透過相關手冊或宣導輔導，來保護戶外作業勞工健康。

