江蕙演唱會助攻，寬宏藝術今年前3季EPS達17.41元。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕二姊江蕙演唱會加持，寬宏藝術（6596）今日公告第3季營收18.63億元、每股稅後盈餘（EPS）11.2元、單季賺進逾1個股本；累計前3季營收27.14億元、毛利率38%、稅後淨利6.62億元、EPS高達17.41元。

寬宏藝術表示，今年第3季營收18.63億元，主要認列江蕙演唱會、悲慘世界音樂劇高雄場、火焰之舞、日落大道音樂劇、莎拉布萊曼演唱會、盧廣仲演唱會等，由於各節目銷售良好毛利率維持於35%，單季毛利達6.56億元，單季稅後淨利4.26億元、EPS為11.2元。

請繼續往下閱讀...

展望第4季，寬宏藝術也說，目前手中節目尚有WILD WILD韓國歌舞秀高雄4場、李翊君台北小巨蛋1場、你的故事我的夢舞台劇7場、半里長城舞台劇7場、曾沛慈北流演唱會1場、民歌演唱會4場、初音台北小巨蛋1場，Marz23台北小巨蛋1場、李千娜國際會議中心1場、WayV國際會議中心1場、Kacey Musgraves演唱會1場、Jeremy Zucker演唱會1場、YUZU演唱會1場、羅志祥台北小巨蛋2場等。

展望明年，各界期盼的二姊演唱會加場，也確定檔期安排在明年2月20日至25日，農曆春節期間在台北小巨蛋演出5場，此次仍採「會員實名制抽籤售票」，流程將分為「第一次登記抽籤」、「第二次抽籤」共二階段，於2025年11月13日（四）凌晨00:00開放抽籤登記；同時，明年上半年已規劃的節目有Calum Scott高雄巨蛋1場、王心凌台北小巨蛋2場、冰上迪士尼台北小巨蛋8場、ATEEZ、以及歌劇魅影40周年全本音樂劇將盛大巡迴北中南三地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法